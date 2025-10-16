Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:15

В праздничный календарь внесли изменения: россиянам отменили выходные на майские

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В праздничный календарь внесли изменения — россиянам отменили выходные на майские? В следующем году жители России будут отдыхать три дня после 1 Мая и три дня после 9-го, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Выходных в четыре дня в следующем году не планируется, передает News.ru. Она добавила, в ТК РФ установлено 14 праздничных дней, но при выпадении на выходные их в течение года переносят.

Депутат отметила, что в 2026 году за счет длинных праздников на Новый год майские праздники на 1 Мая и 9 Мая составят по три дня. В следующем году россияне отдохнут по три дня несколько раз, уточнила Бессараб. И жители страны, и правительство уверены в том, что новогодние праздники обязаны быть длительными, обратила внимание она.

Праздники мая в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет, но общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м.

Ранее мы сообщали, что с 14 октября для всех, кто заходит на «Госуслуги», вводится новое правило. Оно повышает безопасность учетной записи при смене пароля или восстановлении доступа.

