В праздничный календарь внесли изменения — россиянам отменили выходные на майские? В следующем году жители России будут отдыхать три дня после 1 Мая и три дня после 9-го, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Выходных в четыре дня в следующем году не планируется, передает News.ru. Она добавила, в ТК РФ установлено 14 праздничных дней, но при выпадении на выходные их в течение года переносят.

Депутат отметила, что в 2026 году за счет длинных праздников на Новый год майские праздники на 1 Мая и 9 Мая составят по три дня. В следующем году россияне отдохнут по три дня несколько раз, уточнила Бессараб. И жители страны, и правительство уверены в том, что новогодние праздники обязаны быть длительными, обратила внимание она.

Праздники мая в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет, но общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м.

