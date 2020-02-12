Проект закона о внесении правок в отдельные законодательные акты РФ для урегулирования вопросов покупки гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, передали в правительство.
Согласно данным ЕГРН, регистрации не имеют более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Это связано с отсутствием правоустанавливающих документов — россияне годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались.
Законопроект устанавливает список документов, которые подтверждают владение гражданином подобным объектом. К ним относятся длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, оплата различных платежей при эксплуатации и документы технической инвентаризации.
Также российские субъекты получают полномочия устанавливать дополнительный перечень документов, позволяющих получить право на покупку земли под гаражом.
Над документом работало Минэкономразвития совместно с Росреестром на протяжении двух лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий родителя, живущего после развода отдельно от ребёнка, оплачивать расходы, связанные с обеспечением несовершеннолетнего жильём. С помощью экспертов в области юриспруденции NEWS.ru попытался разобраться в нюансах новой нормы.
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