https://static.news.ru/photo/35c94e0e-4e33-11ea-9231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Проект закона о внесении правок в отдельные законодательные акты РФ для урегулирования вопросов покупки гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, передали в правительство.

Согласно данным ЕГРН, регистрации не имеют более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Это связано с отсутствием правоустанавливающих документов — россияне годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались.

Законопроект устанавливает список документов, которые подтверждают владение гражданином подобным объектом. К ним относятся длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, оплата различных платежей при эксплуатации и документы технической инвентаризации.

Также российские субъекты получают полномочия устанавливать дополнительный перечень документов, позволяющих получить право на покупку земли под гаражом.

Над документом работало Минэкономразвития совместно с Росреестром на протяжении двух лет.

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