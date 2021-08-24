В правительстве назвали число первокурсников в российских вузах

С 1 сентября к учёбе в вузах приступят порядка 4,2 млн студентов. Из них около 1,2 млн составляют первокурсники. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в нынешнем году число первокурсников несколько превышает показатель 2020 года. Тогда в вузы поступили примерно 1,1 млн человек.

Вице-премьер также рассказал , что в 2021 году увеличено количество бюджетных мест по самым приоритетным направлениям. Например, в сфере IT их стало больше почти на 11,4 тысячи. По медицинским специальностям число бюджетных мест выросло более чем на шесть тысяч, и примерно на столько же возросло их число по инженерным специальностям.

Чернышенко добавил, что все вузы готовы начать учебный год в очном формате. Однако при необходимости они могут перейти и на дистанционную форму.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что с началом учебного года в вузах сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться. Иностранные студенты смогут продолжить образование в России. У них также будет возможность привиться от коронавируса.