В подмосковной Истре из ИВС сбежали пятеро заключённых

В подмосковной Истре из следственного изолятора временного содержания сбежали пятеро заключённых, в том числе и подозреваемый в громком убийстве, сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых, — отметили в ведомстве.

Истринский городской прокурор Михаил Рузляев работает на месте происшествия.

Среди сбежавших — Александр Мавриди. Он проходит по делу о покушении на бизнесмена Владимира Маругова, также известного как «колбасный король», добавляет «112». Заключённые сбежали ранним утром — между тремя и шестью часами.

Дежурный подмосковного ИВС вечером перевёл Мавриди из седьмой камеры в четвёртую по просьбе одного из беглецов и по какой-то причине не закрыл «кормушку». Сейчас сотрудник задержан.

Как стало известно, ночью заключённые скрутили замок в камере. После сорвали навесной замок на воротах. В камере осталось двое. Они утверждают, что спали и ничего не видели.

В Сети также появились ориентировки на сбежавших. Снимки публикует «112». В ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц.

Маругов был убит в ночь на 2 ноября 2020 года в подмосковной Истре. Его застрелили из арбалета, когда он находился в бане со своей знакомой. Женщина осталась жива. Ей удалось выбраться через окно и вызвать полицию.

Вскоре после убийства был задержан и арестован первый подозреваемый — уроженец Средней Азии Александр Мавриди, который является знакомым бывшей жены Маругова.