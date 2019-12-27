https://static.news.ru/photo/7de2d10e-28ab-11ea-bb45-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В городском округе Мытищи закрыли полигон коммунальных отходов «Каргашино», работавший с 1984 года. Это четвёртая свалка в Московской области, которая прекратила свою работу за последние полтора месяца.
Принимать коммунальные отходы этот полигон больше не будет, его сегодня окончательно закрыли, — цитирует телеканал «360» слова заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
На этот полигон свозили отходы I–IV классов опасности. Его площадь составляла более 60 гектаров.