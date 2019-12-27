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Фонд «Общественное мнение» провёл опрос, в результате которого выяснилось следующее: за 10 лет число россиян, которым важно услышать, что скажет в новогоднем телеобращении президент РФ, снизилось на 17%. Большинство опрошенных затруднились ответить, что они хотели бы услышать в этой речи.

Согласно результатам опроса, в прошлую новогоднюю ночь видели телеобращение Путина 73% опрошенных россиян, 72% планируют посмотреть его и в этом году. При этом только для 44% респондентов важно, что скажет...