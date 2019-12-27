Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городском округе Мытищи закрыли полигон коммунальных отходов «Каргашино», работавший с 1984 года. Это четвёртая свалка в Московской области, которая прекратила свою работу за последние полтора месяца.

Принимать коммунальные отходы этот полигон больше не будет, его сегодня окончательно закрыли, — цитирует телеканал «360» слова заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

На этот полигон свозили отходы I–IV классов опасности. Его площадь составляла более 60 гектаров.

Ранее власти утвердили проекты рекультивации восьми мусорных полигонов в Подмосковье. Работы на них начнутся в 2020 году. Об этом сообщал NEWS.ru.

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