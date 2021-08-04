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В СК раскрыли новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье члена «ИГ»

09:11, 05 августа 2021
В СК раскрыли новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье члена «ИГ» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ заявил, что в начале июля в Подмосковье был задержан член «Исламского государства» (организация запрещена в России), который готовил теракт. В его деле выявлены новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путём подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России в интересах ИГ, — сказала Врадий.

СК РФ установил, что по видеороликам террорист научился делать взрывные устройства. Материалы ему отправлял вербовщик. На текущий день проводятся различного рода экспертизы. Следствие направило ходатайство в суд об аресте задержанного. Суд это ходатайство удовлетворил.

Ранее второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней москвичке Анне Молчановой, которая вербовала террористов.

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