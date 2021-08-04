В СК раскрыли новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье члена «ИГ»

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Трёхлетний мальчик, выброшенный отцом из окна на пятом этаже, до приезда скорой помощи находился в сознании. Он жаловался на боль сначала прохожим, а потом и прибывшим на место происшествия медикам, сообщает Пятый канал.

У ребёнка диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Кроме того, он потерял много крови. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое. По словам очевидцев, отец ребёнка наблюдал из окна за тем,...