В Подмосковье начали отстранять от работы таксистов без QR-кодов

Агрегаторы такси начали отстранять от работы в Подмосковье водителей, у которых нет QR-кода о наличии защиты от коронавируса. Об этом говорится на сайте местного Минтранса.

Сейчас возможности принимать заказы лишились 30 таксистов, рассказала первый замглавы ведомства Анна Кротова.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Иван Запольский отметил, что сервис проводит масштабную кампанию по вакцинации водителей. Таксистов, которые сделали прививку, поддерживают финансово в случае недомогания. Водители, которых отстранили от работы, смогут вернуться, когда предоставят информацию о сделанной прививке.

Спрос на вакцинацию постоянно растёт, каждый день партнёры присылают нам тысячи подтверждений о прохождении вакцинации, — подчеркнул он.

Генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев в свою очередь сообщил, что для популяризации вакцинации компания предоставляет смены без своей комиссии, разыгрывает призы, а также компенсирует дни недомогания после прививки.

Всего в Подмосковье работают 88 тысяч такси. Как сообщал вице-губернатор региона Игорь Тресков, с 18 июля каждому водителю такси вручали уведомления о том, что нужно пройти вакцинацию. После чего они должны были предоставить данные о том, где и когда получат прививку.

К 15 июля все водители такси и автобусов должны были пройти хотя бы первую вакцинацию. С этого же числа непривитых таксистов отключили от заказов через агрегаторы.