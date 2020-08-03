В Подмосковье на входе в гипермаркет женщину облили кислотой

В Московской области неизвестные облили серной кислотой женщину при входе в супермаркет.
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Неизвестные облили женщину 1962 года рождения серной кислотой, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также разыскивают неизвестных.
Как писал NEWS.ru, восемь девушек из Краснодара заявили о бездействии полиции после серии нападений на них, совершённых, как они полагают, одним и тем же мужчиной с целью изнасилования. По их словам, эта история тянется с 2013 года, однако до сих пор полиция лишь штрафовала и впоследствии отпускала злоумышленника.
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