В Подмосковье могут ввести строгие ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/34ab3fe4-06ef-11eb-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава региона считает, что только при соблюдении мер защиты — а это маски, социальная дистанция и отказ от ненужных контактов — можно будет не вводить новые строгие ограничения.

Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — сейчас это главное. Прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль. Никому не хочется повторения того, что было весной. Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго — и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах, — цитирует телеканал «360» Воробьёва, выступившего 5 октября на заседании.

По его словам, резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом всего за неделю грозит закрытием предприятий и школ. Поэтому, добавил губернатор, необходима строгость в соблюдении мер безопасности. Особое внимание он обратил на общественные места и транспорт.

Если у кого-то из пассажиров это вызывает раздражение или, может быть, недопонимание, то просьба всё-таки и к такому человеку подобрать ключ — объяснить, чем заканчивается вся эта неприятная процедура, связанная с ковидом, — сказал глава Подмосковья.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.