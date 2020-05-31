В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло

В МЧС России сообщили, что количество подтопленных приусадебных участков в Московской области выросло до 121.
По состоянию на 20:00 31 мая в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги, —
Отмечается что подтопления наблюдаются в городских округах Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск и Можайск. При этом угроз для жизни и здоровья населению нет, ему оказывается адресная помощь при необходимости проводится эвакуация.
В МЧС добавили, что для ликвидации последствий подтоплений привлечено 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники. Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники.
Как писал NEWS.ru, после обращения граждан о том, что несколько населённых пунктов в городском округе Красногорск затопило сточными водами, прокуратура Московской области организовала проверку.
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