В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло

https://static.news.ru/photo/120e5e38-a36e-11ea-8d43-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

В МЧС России сообщили, что количество подтопленных приусадебных участков в Московской области выросло до 121.

По состоянию на 20:00 31 мая в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается что подтопления наблюдаются в городских округах Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск и Можайск. При этом угроз для жизни и здоровья населению нет, ему оказывается адресная помощь при необходимости проводится эвакуация.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий подтоплений привлечено 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники. Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники.

Как писал NEWS.ru, после обращения граждан о том, что несколько населённых пунктов в городском округе Красногорск затопило сточными водами, прокуратура Московской области организовала проверку.