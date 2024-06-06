Арестована глава «Империи сильнейших ведьм» РИА Новости: суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Полынь до 4 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову, известную как Алена Полынь, отправили под арест до 4 августа, сообщает РИА Новости из зала Ивантеевского районного суда Московской области. Предпринимательницу обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

Ходатайство следователя удовлетворить, — сказала судья Елизавета Галкина.

Отмечается, что на слушании Суликова частично признала вину. Защита женщины представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в следственном изоляторе.

О задержании Суликовой стало известно 4 июня. Дело завели после заявления в ФСБ. Следствие предполагает, что она с января 2020 по декабрь 2023 продавала запрещенную литературу, в которой содержались призывы нападать на священников РПЦ. Также она публиковала в социальных сетях видео, унижающие православных верующих.

Ранее жительница Омска отправила по почте шесть килограммов золота «онлайн-ведьме» из Подмосковья, чтобы та сняла порчу. 40-летняя женщина лишилась драгоценностей на сумму свыше 2 млн рублей. Пострадавшая пошла в полицию, но у нее не приняли заявление, так как не увидели в ситуации состава преступления.