Появились подробности задержания главы «Империи сильнейших ведьм» Mash: глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь продавала запрещенную литературу

Фото: Социальные сети

Алена Полынь

Telegram-канал Mash пишет, что задержанная в Москве глава «Империи сильнейших ведьм» Елена Суликова, известная как Алена Полынь, продавала запрещенную литературу, в которой были призывы нападать на священников РПЦ. По данным канала, ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В настоящий момент в ее доме проходят обыски.

Как стало известно каналу, дело завели после заявления в ФСБ. По версии подмосковного управления Следственного комитета, с января 2020 по декабрь 2023 женщина продавала запрещенную литературу. Кроме того, она публиковала в социальных сетях видео, унижающие православных верующих.

Канал пишет, что во время обысков у Суликовой нашли куклы вуду, черные свечи и статуэтки демонов из различных религий. Отмечается, что в 2019 году «ведьма» подала заявление в Савеловский суд на депутата Виталия Милонова, она оскорбилась, что ее коллег высмеяли на федеральном ТВ. Женщина потребовала компенсацию в один рубль, а также позволить ей открыть «Международный институт магии и колдовства».

Ранее жительница Омска отправила по почте шесть килограммов золота «онлайн-ведьме» из Подмосковья, чтобы та сняла порчу. 40-летняя женщина лишилась драгоценностей на сумму свыше 2 млн рублей. Пострадавшая пошла в полицию, но у нее не приняли заявление, так как не увидели в ситуации состава преступления.