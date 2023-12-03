Подмосковная ведьма выманила у жительницы Омска 6 кг золота на снятие порчи SHOT: омичка отправила почтой 6 кг золота ведьме из Подмосковья на снятие порчи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница Омска отправила по почте шесть килограмм золота «онлайн-ведьме» из Подмосковья, чтобы та сняла порчу, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, 40-летняя женщина лишилась более 2 млн рублей.

«Потомственная колдунья» Розанна написала омичке в Instsgram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что у нее плохая аура и порча, от которых нужно как можно скорее избавляться. Наивная россиянка испугалась и заявила о готовности сделать все, чтобы очиститься. Тогда «ведьма» попросила женщину отправить ей все золотые украшения, объяснив это тем, что этот драгоценный металл несет негатив. После этого омичка собрала свои украшения, которых набралось на шесть килограмм или на 2,1 млн рублей, и отправила по адресу «колдуньи» в Щелково.

Как только женщина рассталась с золотом. Розанна заявила ей, что порча и аура почистились автоматически и обряды не нужны. Омичка поняла, что стала жертвой мошенницы и потребовала вернуть ей украшения. На это «ведьма» сказала, что все вернет за 430 тысяч рублей. Женщина согласилась и попросила золото вперед. В итоге ей вернули только один килограмм украшений. Обманутая пошла в полицию, но у нее не приняли заявление, так как не увидели в ситуации состава преступления.

Ранее в подмосковном Долгопрудном 27-летняя официантка, переживающая финансовые трудности и застой в личной жизни, обратилась за помощью к «колдунье» из интернета и лишилась почти 300 тысяч рублей. Женщина, называющая себя тарологом и колдуньей, убедила пострадавшую, что на нее навели порчу. Она заявила, что ей необходимо «зарядить» деньги официантки правильной энергией и пообещала вернуть их обратно после «обряда». Девушка собрала 264 тысячи рублей и перевела их «экстрасенсу» несколькими траншами. Спустя две недели мошенница заявила, что порча слишком сильная и ей потребуется дополнительная сумма, чтобы ее снять.