Официантка из Подмосковья обратилась к «тарологу» и лишилась денег «112»: жительница Подмосковья отдала мошеннице 300 тысяч рублей для снятия порчи

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В подмосковном Долгопрудном 27-летняя официантка, переживающая финансовые трудности и застой в личной жизни, обратилась за помощью к «колдунье» из интернета и лишилась почти 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, полиция уже разыскивает мошенницу.

Как пишет «112», женщина, называющая себя «тарологом» и «колдуньей», убедила пострадавшую, что на нее навели порчу. Она заявила, что ей необходимо «зарядить» деньги официантки правильной энергией и пообещала вернуть их обратно после «обряда». Девушка собрала 264 тысячи рублей и перевела их «экстрасенсу» несколькими траншами. Спустя две недели мошенница заявила, что порча слишком сильная и ей потребуется дополнительная сумма, чтобы ее снять.

Заподозрив неладное, официантка потребовала деньги обратно, но в ответ получила пожелания смерти. Мошенница потребовала у девушки взять кредит или микрозайм, чтобы расплатиться за ее «услуги». После этого официантка обратилась в полицию, теперь деятельностью злоумышленницы заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что колдовство в России может оказаться вне закона. Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подчеркнул, что депутаты работают над законопроектом, призванным защитить россиян от подпольных гадалок и магов. По его словам, необходимо рассматривать именно запрет подобной деятельности.