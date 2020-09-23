В Петербурге закрасили граффити о Белоруссии и России

https://static.news.ru/photo/c96520b2-fdb9-11ea-8774-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/merr1k

Граффити, посвящённое событиям в Белоруссии, было закрашено в Санкт-Петербурге через день после его появления.

Рисунок «Сказка» от арт-группы «Явь» появился в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. На граффити были изображены девушка в бело-сине-красном платье, закованная в кандалы, Кощей Бессмертный, ещё одна девушка в бело-красном платье, сидящая на волке, а также танки.

Художница Анастасия Владычкина рассказала, что это размышление о политических событиях последних месяцев, о дружбе и вере.

Волк, например, во многих сказках — это помощник и защитник. То же самое он символизирует и в нашей работе. Отсылок к каким-то конкретным личностям в нём нет, — цитирует Daily Afisha автора граффити.

На следующий день после появления изображение закрасили. Арт-группа «Явь» уверена, что рисунок уничтожили из‑за цензуры, так как остальные стены не тронули.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее петербургские коммунальщики закрасили граффити, которые появились на стене клуба-музея «Камчатка» на улице Блохина, 15А, к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя. Музыкант работал здесь кочегаром. Об этом сообщается на портале «Наш Санкт-Петербург», где власти реагируют на обращения горожан. Утром 18 августа на сервисе появилась жалоба от пользователя Алёны А. К заявлению было приложено фото. На нём видно, что всю стену занимает изображение солнца на чёрном фоне. Такой рисунок является символом Цоя и группы «Кино», писал NEWS.ru.