В Петербурге заключили под стражу депутата местного Заксобрания

https://static.news.ru/photo/4f9b0b86-d364-11ea-a69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест депутата Законодательного собрания города Романа Коваля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов. Парламентария обвиняют в получении взятки.

Сотрудники ФСБ задержали Коваля в момент совершения противоправного деяния. Предположительно, за деньги он планировал оказать помощь в выведении средств через депутатскую поправку к бюджету города (каждый год депутат ЗакСа может в закрытом режиме предложить поправки к городскому бюджету).

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