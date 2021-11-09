В Петербурге введут QR-коды для оплаты проезда в транспорте

На общественном транспорте Санкт-Петербурга в апреле 2022 года могут ввести билеты с QR-кодом. В городском комитете транспорта отметили, что эти коды не будут связаны с вакцинацией и нужны для оплаты проезда.

Автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Приложив к устройству «Единую карту Петербуржца», «Подорожник», банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете, можно будет оплатить проезд, — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что QR-код будет являться разовым проездным билетом. В следующем году его можно будет приобрести в кассах метро, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и некоторых сетях розничной торговли. Билет будет действителен в течение трёх дней и с его помощью можно будет совершать пересадки.

В наземном городском транспорте для проведения оплаты проезда QR-код достаточно будет приложить к считывающему устройству, — добавляется в сообщении.

Ранее в Минтрансе заявили о критическом состоянии общественного транспорта. Там отметили, что состояние инфраструктуры достигло критической отметки из-за длительного недофинансирования.