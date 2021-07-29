В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников

В Санкт-Петербурге ужесточили требования к вакцинации работников некоторых сфер от коронавируса. С 1 октября процент привитых сотрудников должен составлять не менее 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

С 1 октября организации смогут осуществлять виды деятельности <...> при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, — говорится в сообщении.

Такие требования действуют также для чиновников, для сотрудников общепита, кинотеатров, салонов красоты и бань. 15 октября требования будут распространены и на работников сфер транспорта, туризма, образования, здравоохранения и других.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. Он отметил, что нельзя предотвратить заражение смертоносной инфекцией, но можно минимизировать тяжёлое течение заболевания с помощью прививки.