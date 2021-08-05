В Петербурге у пенсионера-блокадника отобрали 500 тысяч рублей
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:16, 05 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный мужчина напал на 81-летнего пенсионера в доме в Калининском районе Санкт-Петербурга и отобрал у него сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Неизвестный мужчина, применив физическую силу, выхватил из его рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
После похищения мужчина скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж в крупном размере». Сейчас грабителя ищут. Уточняется, что потерпевший пережил блокаду в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.
Другие подробности инцидента не уточняются.
Ранее Таганский суд Москвы вынес приговор 32-летней жительнице столицы, которая попыталась похитить крупную сумму денег у 92-летнего ветерана. В качестве жертвы она выбрала родственника Иосифа Сталина.