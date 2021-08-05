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В Петербурге у пенсионера-блокадника отобрали 500 тысяч рублей

13:16, 05 августа 2021
В Петербурге у пенсионера-блокадника отобрали 500 тысяч рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный мужчина напал на 81-летнего пенсионера в доме в Калининском районе Санкт-Петербурга и отобрал у него сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Неизвестный мужчина, применив физическую силу, выхватил из его рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

После похищения мужчина скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж в крупном размере». Сейчас грабителя ищут. Уточняется, что потерпевший пережил блокаду в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее Таганский суд Москвы вынес приговор 32-летней жительнице столицы, которая попыталась похитить крупную сумму денег у 92-летнего ветерана. В качестве жертвы она выбрала родственника Иосифа Сталина.

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