Скандал на одной из детский площадок Санкт-Петербурга едва не привёл к потасовке. Родители схлестнулись за право малышей играть именно в этом месте.
Недовольство жильцов дома, во дворе которого расположена игровая зона, вызвало появление «чужой» женщины с детьми. Они потребовали от незваной гостьи покинуть территорию, однако та отказалась, пишет «
Местные жители мотивировали свою позицию тем, что устанавливали игровое оборудование за собственный счёт, а молодая мама привела пятерых детей. Такое количество люди посчитали чрезмерным.
Словесное противостояние сопровождалось нецензурной бранью. Свои эмоции взрослые, не стесняясь в выражениях, выплёскивали при детях. Один из мужчин угрожал женщине физической расправой, предупредив, что готов «выдрать зубы» и «выдавить глаза» ей и её мужу.
Женщина в свою очередь упрекнула агрессивных жильцов в жадности, а одна из участниц конфликта сняла его на видео и выложила в интернет.
Ранее, как писал News.ru, в одном из дворов Санкт-Петербурга на двухлетнюю девочку, которая играла на детской площадке, напала собака. Ребёнка пришлось госпитализировать. .