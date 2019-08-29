https://static.news.ru/photo/cd123cf4-ca61-11e9-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Скандал на одной из детский площадок Санкт-Петербурга едва не привёл к потасовке. Родители схлестнулись за право малышей играть именно в этом месте.

Недовольство жильцов дома, во дворе которого расположена игровая зона, вызвало появление «чужой» женщины с детьми. Они потребовали от незваной гостьи покинуть территорию, однако та отказалась, пишет « Ридус ».

Местные жители мотивировали свою позицию тем, что устанавливали игровое оборудование за собственный счёт, а молодая мама привела пятерых детей. Такое количество люди посчитали чрезмерным.

Словесное противостояние сопровождалось нецензурной бранью. Свои эмоции взрослые, не стесняясь в выражениях, выплёскивали при детях. Один из мужчин угрожал женщине физической расправой, предупредив, что готов «выдрать зубы» и «выдавить глаза» ей и её мужу.

Женщина в свою очередь упрекнула агрессивных жильцов в жадности, а одна из участниц конфликта сняла его на видео и выложила в интернет.

Ранее, как писал News.ru, в одном из дворов Санкт-Петербурга на двухлетнюю девочку, которая играла на детской площадке, напала собака. Ребёнка пришлось госпитализировать. .