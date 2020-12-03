Власти Петербурга ожидают вспышку заболеваемости COVID из-за концерта Басты

https://static.news.ru/photo/8628e4d8-3553-11eb-b520-fa163e074e61_660.jpg Василий Вакуленко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга сделали необходимые выводы из ситуации с концертом рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическом псевдонимом Баста. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Елин.

По его мнению, через две недели северную столицу ждёт связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости коронавирусом.

Наименование культурной столицы Петербург подтвердил в очередной раз. Несмотря на риск оказаться на больничной койке, зрители пришли на концерт известного исполнителя. Мы называем это «уроки Басты», — цитирует Елина РИА Новости.

Он также добавил, что власти решили снизить туристическую привлекательность города, попросив людей не приезжать в этом году, чтобы не подвергать риску здоровье.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако после появления видео рэпер подвергся жёсткой критике, так как вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу.

Артист утверждает, что были соблюдены все необходимые меры безопасности. Главной причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее, после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Смольный отреагировал на эту ситуацию и общий рост заболеваемости ограничениями работы баров, кафе и ресторанов в новогодние праздники. С 25 декабря до 10 января они будут принимать посетителей только с шести утра до семи часов вечера, а с 30 декабря до третьего января будут вообще закрыты.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп более 50 человек.

Вместе с тем, городские власти, согласовавшие концерт Басты, возложили ответственность за нарушения самих на зрителей. В городском комитете по культуре отметили, что во время проверки перед началом шоу всё соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам, а толпа возникла из-за обилия сентиментальных чувств, писал NEWS.ru.