В Петербурге раскрыли аферу с фиктивной вакцинацией

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Аферистов нашли после того, как мужчина сообщил, что пытался купить справку об отрицательном ПЦР-тесте в Telegram-канале, перевёл деньги, а ему не ответили. Проверка привела к безработному 36-летнему петербуржцу, в квартире у которого обнаружили печати медучреждений, врачей и юрлиц, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от COVID-19 c QR-кодами, заключения и диагностические карты.

Подозреваемый признался в подделке документов и рассказал о тех, кто ему помогал. Например, в схеме участвовала медсестра, которая проводила фиктивную вакцинацию и уничтожала неиспользованную вакцину. Полученные таким образом справки она передавала задержанному.

Ранее стало известно, что за аналогичное уничтожение вакцины от коронавируса полиция возбудила дело по статье «Присвоение или растрата» на медработницу в Томске.