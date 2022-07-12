Дали зонтики: в Петербурге проверили безопасность водного транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водный транспорт в Санкт-Петербурге

Водный транспорт в Санкт-Петербурге время от времени попадет в чрезвычайные ситуации, в связи с чем журналистка «МК в Питере» Екатерина Рязанова отправилась на прогулку по реке для проверки, насколько это безопасно. К примеру, на её судне были ничем не закреплённые металлические стулья, которые сдвинулись от сильной волны.

Спасательных жилетов, которыми должен быть обеспечен каждый пассажир прогулочного судна, под ярко-синими стульями не наблюдалось, как и в принципе в зоне видимости. Где их брать, если что, экипаж разъяснить не удосужился. Зато предложили зонтики от солнца, — пишет Рязанова.

По её словам, стюарды не очень следили за ситуацией на палубе. Один из пассажиров украдкой курил, несмотря на запрет, а дети бегали и пытались дотронуться до сводов мостов, под которыми проплывало судно. Журналистка признала, что без задания редакции на такую поездку не решилась бы: небезопасно и не стоит своих денег.

В ночь на 15 июня пассажирский прогулочный теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что у теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. В результате никто не пострадал, транспортная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.