В Петербурге почтят память погибшего экипажа подлодки «Курск»

https://static.news.ru/photo/a619801a-dc64-11ea-ac46-fa163e074e61_660.jpg Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге Фото: Xinhua/Global Look Press

В Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии на атомной подлодке «Курск», жертвами которой стали 118 моряков.

12 августа в 12.00 в Николо-Богоявленском морском соборе состоится панихида, а в 14.00 у мемориала членам экипажа пройдут возложение цветов и траурный митинг, сообщает РИА Новости

Как отметил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, важно, чтобы в эти дни все россияне ещё раз вспомнили героев, вернулись к тем событиям.

Памятные мероприятия также пройдут в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске и Видяево.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Первые сообщения, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Затем последовали несколько мучительных дней неопределённости. Ответственные лица сообщали населению через средства массовой информации, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Спасти никого не удалось. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

Эта катастрофа, которая до сих пор остро переживается российским обществом, остаётся объектом пристального внимания и зарубежных наблюдателей. Они сходятся в том, что катастрофа стала одним из поворотных моментов в президентстве Владимира Путина, который на тот момент занимал пост главы государства всего три месяца, писал NEWS.ru.