В Петербурге отложили строительство здания Верховного суда

Правительство перенесло реформу государственно-гражданской службы на фоне эпидемии коронавируса.
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Комплекс зданий для Верховного суда РФ планировалось возвести на Смольной набережной, где ранее предлагалось построить новое здание Музея блокады Ленинграда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможной корректировки национальных проектов на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Он также подчеркнул, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня.
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