В Петербурге отложили строительство здания Верховного суда

https://static.news.ru/photo/10ca7ad2-8f6b-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство перенесло реформу государственно-гражданской службы на фоне эпидемии коронавируса.

Как рассказал газете «Ведомости» глава Минфина РФ Антон Силуанов, в рамках бюджетной приоритизации было решено отложить расходы по ряду направлений. В частности, проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге, а также выделение средств на стимулирование госслужащих будут перенесены на более поздний срок.

Комплекс зданий для Верховного суда РФ планировалось возвести на Смольной набережной, где ранее предлагалось построить новое здание Музея блокады Ленинграда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможной корректировки национальных проектов на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Он также подчеркнул, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня.