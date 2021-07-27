В Петербурге нашли мёртвой председательницу районного суда

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В 2020 году терапия для пациентов с гепатитом С была доступна менее 0,5% от общего оценочного количества нуждающихся россиян. Об этом сообщает РБК, анализируя доклад о мониторинге госзакупок препаратов для лечения гепатита С в России в 2020 году.

При этом охват терапии в 2020 году был на 28% выше, чем в прошлом, её получили более 20,3 тысячи человек. ОМС бесплатно обеспечивает препаратами больных гепатитом С, но получить их...