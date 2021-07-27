В Петербурге нашли мёртвой председательницу районного суда
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:46, 27 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Санкт-Петербурге была обнаружена мёртвой председательница Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Горбунова была найдена в своей квартире. Ей было 50 лет. В должности председателя Куйбышевского районного суда Петербурга работала с 2017 года. Последний раз Горбунова выносила приговор 18 февраля 2020 года — по делу о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Причины гибели устанавливаются.
Елена Горбунова была известна по делу главаря «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его обвиняли в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Она была убита 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Мотивом преступления стала политическая деятельность убитой.