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В Петербурге нашли мёртвой председательницу районного суда

09:46, 27 июля 2021
В Петербурге нашли мёртвой председательницу районного суда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге была обнаружена мёртвой председательница Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Горбунова была найдена в своей квартире. Ей было 50 лет. В должности председателя Куйбышевского районного суда Петербурга работала с 2017 года. Последний раз Горбунова выносила приговор 18 февраля 2020 года — по делу о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Причины гибели устанавливаются.

Елена Горбунова была известна по делу главаря «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Его обвиняли в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Она была убита 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Мотивом преступления стала политическая деятельность убитой.

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