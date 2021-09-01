В первый класс в кубанском хуторе пошёл один ребёнок

Первый класс в хуторе Заря Выселковского района Краснодарского края открылся для одного ученика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Всего в школе учатся около 50 детей, в каждом классе насчитывается по пять-шесть человек.

Тем временем в краснодарской школе № 94 на свой первый урок пришли ученики 29 первых классов, в том числе ученики 1 «Я» класса.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2021 году в первый класс пойдут около 2 млн детей. Это на 90 тысяч больше, чем в 2020 году.

Психотерапевт Татьяна Ефанова объяснила, почему некоторые школьники не любят 1 Сентября. Во многом это взрослые навязывают ребёнку свой печальный опыт. Ефанова рекомендовала родителям мотивировать детей на успехи в учёбе словами. Кроме того, до школьника нужно донести, что во всех проблемах ему помогут разобраться взрослые. Также специалист посоветовала не ругать ребёнка за плохие оценки, а заботливым тоном рассказать, как их исправить.