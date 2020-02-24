https://static.news.ru/photo/5cacfdac-56f5-11ea-92d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Пермского края привлечёт к дисциплинарной ответственности медиков, которые волоки по земле пациента к машине скорой помощи. Сейчас идёт проверка инцидента, сообщили в ведомстве

Так в региональном Минздраве отреагировали на скандал, разразившийся после появления в социальных сетях видеозаписи произошедшего. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что «носилки для больных, а не для этого».

Мужчина, которого фельдшеры волоком доставили к машине скорой, предположительно был нетрезв. Однако в министерстве подчеркнули, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи.

От человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому, — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

В ведомстве отметили, что «выпивший человек — это такой же пациент, как и все», поэтому обращение с ним должно быть соответствующим.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омске в машине скорой помощи при загадочных обстоятельствах скончался мужчина. Врачи везли его в больницу из дома-интерната для престарелых и инвалидов.