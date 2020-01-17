https://static.news.ru/photo/4a34d63e-3929-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: noperm/vk.com

В пермском спорткомплексе «Олимпия» решили освятить воду в бассейне. Обряд проведёт приглашённый новым директором СК Алексеем Назарычевым отец Олег — священнослужитель из церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

За последние два года в бассейне спорткомплекса погибли два ребёнка. В апреле 2018 года утонула девятилетняя школьница. Несмотря на все попытки её спасти, девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Вторая трагедия произошла в октябре 2019 года. Тогда на тренировке по синхронному плаванию утонула 11-летняя девочка.

Кроме того, один ребёнок скончался, отравившись в кафе спорткомплекса, пишут «Новости Перми».

Как ранее сообщал NEWS.ru, врачи борются за жизнь семилетнего мальчика из Всеволожска, который впал в кому после того, как захлебнулся на тренировке в бассейне.