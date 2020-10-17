В пандемию увеличилось число мертворождений

https://static.news.ru/photo/c22d11dc-108e-11eb-aef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики многих стран в период пандемии отметили резкое снижение числа преждевременных родов, связав это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом. Однако некоторые, в том числе и российские врачи, отметили уменьшение числа недоношенных детей с увеличением случаев мертворождения.

К мертворождению приводят отсутствие чётких инструкций по лечению COVID-19 у беременных, а также нежелание самих рожениц рассказывать врачам о перенесённом заболевании, — рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Маргарита Минасян.

Она уточнила, что коронавирусная инфекция приводит к внутрисосудистому свёртыванию крови, которое для плода может обернуться трагическими последствиями.

В пандемию о снижении числа недоношенных детей, рождённых при сроке беременности от 22 до 37 недель, стали сообщать родильные дома по всему миру. Так, в Нидерландах число преждевременных родов снизилось на 15–23%, а в Дании — на 75%.

Первым на рост числа мертворождений указал неонатолог из нидерландского медцентра Университета имени Эразма Роттердамского Джаспер Бен, предположив, что медики просто не принимали преждевременные роды в период изоляции. Затем рост мертворождений подтвердили и медики Университетской больницы Святого Георгия при Лондонском университете, заявив, что заражённые беременные сами не желали обращаться за медпомощью во время пандемии.

При этом профессор по популяционной генетике Матильда Корделье из Гамбургского университета сообщила, что снижению числа преждевременных родов могло способствовать отсутствие стресса у матерей во время изоляции, так как у них отпала нужда посещать «много мест».

Старший научный сотрудник Центра экстренной психологической помощи МГППУ Геннадий Банников с ней не согласен, он заявил, что уровень стресса в пандемию, напротив, повысился на 30–40%. Это подтверждает рост обращений на горячие линии. Российские медики отвергли также аргумент европейцев, что уменьшению числа преждевременных родов способствовал чистый воздух и соблюдение правил гигиены.

Снижение трафика в период пандемии никак не повлияло на количество преждевременных родов, — заявила «Газете.Ru» акушер-гинеколог Эсмира Рустамова.

Как писал NEWS.ru, в Саратове ещё в первую волну власти перепрофилировали под коронавирусный стационар один из местных роддомов, откуда, по данным СМИ, уволились 26 человек. Это вызвало рост протестной активности на родине спикера Госдумы Вячеслава Володина, где до этого уже проходили митинг, пикеты и голодовка против планов закрытия и слияния детских клиник. Позже протест вспыхнул в городе Пятигорске Ставропольского края. Там власти отдали под госпиталь единственный роддом, после чего работники учреждения выступили с коллективным обращением против этого решения. В конце сентября десятки человек вышли на улицы Томска, требуя сохранить один из перинатальных центров города, который также собирались перепрофилировать под COVID-госпиталь.

Против перепрофилирования перинатального центра под коронавирусный стационар выступали и в Омске. Там сотрудники роддома создали адресованную местному губернатору петицию «COVID-19 не за счёт детей и беременных. Нет перепрофилированию родильного дома № 2». По словам представителя другого родильного дома города, их учреждение не справляется с потоком пациентов, а если закроют соседний роддом, «начнётся массовая нехватка мест для беременных». Когда информация об этом стала достоянием гласности, местные чиновники заверили, что перепрофилирования якобы не будет.