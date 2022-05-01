В отношении Google заведено дело о взыскании 7,2 млрд рублей

Фото Markus Mainka via imago-images.de/Global Look Press

Российские приставы завели уголовное дело в отношении Google о принудительном взыскании штрафа 7,2 млрд рублей, указано на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Штраф наложен из-за отказа компании удалить запрещённый в России контент.

Дело, согласно банку данных ФССП, возбуждено на основании решения Таганского суда Москвы о выплате оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещённый в РФ контент, — сообщает ведомство.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что компанию Google оштрафовали на сумму более семи миллиардов рублей за неудаление ряда запрещённых материалов на своих платформах, в которых были призывы к совершению терактов и диверсий на территории России. Отдельно он отметил, что с 24 февраля ведомство удалило более 85 тыс. фейковых материалов о проведении специальной военной операции на Украине.