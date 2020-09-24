В отношении адвоката Добровинского возбудили ещё одно дисциплинарное дело

https://static.news.ru/photo/d22f4bf8-fe79-11ea-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По представлению столичного управления Минюста в отношении адвоката Александра Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы, новое дело будет рассматриваться совместно с другим дисциплинарным производством, возбужденным ранее президентом Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).

Какие именно действия адвоката стали основанием для дисциплинарного производства, не уточняется.

Как писал NEWS.ru, 10 сентября стало известно, что Министерство юстиции РФ предложило возбудить дисциплинарное дело в отношении юриста Добровинского. Предложение Минюста связано с работой адвоката на процессе по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Добровинский выступал на стороне семьи погибшего в аварии водителя. Процесс по делу Ефремова закончился обвинительным приговором, актёр получил восемь лет колонии.

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.