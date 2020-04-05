В оперштабе опровергли данные о заражении вирусом сотрудников мэрии Москвы

https://static.news.ru/photo/4c0032d0-771b-11ea-85da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди зафиксированных на территории Москвы случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа нет имён сотрудников городской мэрии. Такое заявление 5 апреля сделали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Ранее информация о заражении членов московского правительства коронавирусом появилась в социальных сетях. В оперштабе опровергли обнародованные сведения.

Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий, — заявили в оперштабе.

Также члены организации призвали россиян доверять только проверенным источникам информации.

По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.