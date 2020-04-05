В оперштабе опровергли данные о заражении вирусом сотрудников мэрии Москвы

Среди зафиксированных на территории Москвы случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа нет имён сотрудников городской мэрии. Такое заявление 5 апреля сделали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Ранее информация о заражении членов московского правительства коронавирусом появилась в социальных сетях. В оперштабе опровергли обнародованные сведения.
Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий, — заявили в оперштабе.
Также члены организации призвали россиян доверять только проверенным источникам информации.
По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.
Добавьте наши новости в избранные источники