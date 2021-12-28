В ОНК объяснили причину отказа посадить участниц Pussy Riot в одну камеру

Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алёхина, которых арестовали за демонстрацию нацистской символики, объявили голодовку из-за необоснованного требования поместить их в одну камеру. Администрация спецприёмника не занимается учётом пожеланий арестованных, рассказал источник РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Администрация спецприёмника не нарушает закон — учёт пожеланий арестованных по размещению не входит в её обязанности, — цитирует сообщение агентства.

Ранее сообщалось о задержании участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной возле её дома в Москве. Адвокат задержанной Даниил Берман заявил, что причина может быть связана с задержанием другого члена объединения — Люси Штейн.

Алёхина рассказала, что её арест связан с фотографией, опубликованной в Instagram в 2015 году, на которой изображены свастика и Лукашенко. Она должна была провести под арестом 15 суток. Муниципальному депутату Людмиле Штейн предъявили обвинение на основании её изображения с фуражкой СС, опубликованного в 2018 году. Девушка заявила, что это просто «чей-то фан-арт и фотошоп». Ей было определено административное наказание на 14 суток.

Осуждённых поместили в разные камеры и не разрешают им общаться, гулять их выводят в разное время, а за попытку переписки угрожают административной ответственностью за неисполнение законного требования полицейских. Данные условия, по мнению женщин, не имеют под собой правовой основы.