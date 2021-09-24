В окружении Прилепина рассказали о его политических планах

Источник в окружении Захара Прилепина рассказал NEWS.ru, что ничего не знает о его амбициях на президентскую кампанию, о которых ранее писали СМИ. Он отметил, что политик останется активистом и одним из лидеров «Справедливой России — За правду».

По словам собеседника, Прилепин наверняка останется в СРЗП, а также у него действует его гвардия.

Я ничего не знаю об амбициях на президентскую кампанию, да и в наших условиях сейчас об этом говорить неправильно и даже смешно отчасти, — подчеркнул он.

Информатор отметил, что политика для Прилепина — это не статус и не кресло, а борьба за возвращение «серьёзных социальных, мировоззренческих смыслов». Поэтому для него мандат не принципиален.

Политическая деятельность же не в том, чтобы в Думе сидеть и за что-то голосовать или не голосовать. Политическая деятельность в том, чтобы как можно больше вербовать, собирать своих сторонников и как можно яснее декларировать свои цели и задачи. Тем более мы же понимаем, что из себя нынешняя Дума представляет, — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Прилепина сообщил, что политик не пойдёт в Госдуму и передаст мандат Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу СРЗП. По его словам, сопредседатель партии решил сосредоточиться на обучении в «школе губернаторов» и готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности какого-либо региона, если такое поступит.