В общественном транспорте Москвы введут биометрию

В приложении «Московский транспорт» появится функция распознавания лица для оплаты проезда. На реализацию проекта потребуется 329 млн рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные по госзакупкам.

В «Московском транспорте» есть возможность вызывать такси, арендовать велосипеды и самокаты. Когда завершится модернизация приложения, пользователи смогут загружать фотографии, чтобы система создала слепок лица и привязала к нему банковскую карту. Это позволит оплачивать проезд бесконтактно.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров видит в биометрии постоянно растущую опасность утечки данных.

Поскольку исходные биометрические данные будут содержаться в хранилище долго, есть постоянно растущий риск проникновения в него третьих лиц или инсайдеров, — рассказал он.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. По этому поводу эксперты в сфере информационной безопасности считают, что утечка биометрической информации лишь вопрос времени.