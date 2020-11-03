В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

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В России необходимо создать общественную организацию, которая вела бы борьбу с ложными сообщениями в Интернете — некий Росфейкнадзор. С таким предложением выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Он отметил, что только за 2020 год уже выявлено 25 тысяч фактов недостоверной информации — «фейков и вбросов». Основные всплески ложных сообщений, по словам общественника, были связаны с коронавирусом, поправками к Конституции и единым днём голосования.

Сейчас опять пошла волна по коронавирусу. А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьёзнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию, — цитирует Малькевича РИА Новости.

Росфейкнадзор, добавил он, мог бы действовать на базе Общественной палаты.

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