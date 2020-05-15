В НРК предложили ввести новое пособие в РФ на время пандемии

https://static.news.ru/photo/14611234-967b-11ea-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Волынец Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Национальном родительском комитете выступили с предложением о введении в России специального пособия для покупки масок и перчаток до окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

По её словам, обращение уже направили в правительство страны на рассмотрение. Как отметила Волынец, размер пособия должен рассчитываться с учётом средней стоимости масок и перчаток в каждом регионе страны из расчёта минимум одна маска в день. Она заявила, что деньги необходимо выплачивать каждый месяц до окончания коронавирусной пандемии.

В исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества необходимых средств индивидуальной защиты, — цитирует Волынец телеканал RT.

В настоящее время на фоне пандемии во многих регионах РФ введён масочный режим, за нарушение которого гражданам грозят штрафы.

Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте введён на территории столицы с 12 мая. По последней информации, в московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима.

Как ранее писал NEWS.ru, столичный департамент транспорта запустил онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающимся в масках и перчатках. Данные обновляются каждый час.