В Новосибирской области возбуждено дело за призывы к массовым беспорядкам

https://static.news.ru/photo/7df11942-5d59-11eb-8d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: nsk.sledcom.ru

Региональное управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя по факту призывов к массовым беспорядкам.

Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети Интернет с иными пользователями, — приводит РИА Новости сообщение Следственного комитета.

Отмечается, что пользователи социальных сетей в Новосибирске с 1 января 2021 года призывали к массовым беспорядкам в городе с применением оружия и взрывных устройств, сопровождающихся погромами, поджогами и насилием. Также подозреваемые призывали совершать вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных акций протеста 23 января.

В доме задержанного проводится обыск, следователи допрашивают свидетелей.

В российских городах Дальнего Востока 23 января начались несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, в отдельных городах были задержаны десятки человек. Аналогичные акции ожидаются и в других населённых пунктах РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники несанкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. На улицы города поддержать арестованного вышли около трёх тысяч человек.