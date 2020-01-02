В новом, 2020 году автовладельцы смогут бесплатно парковать в столице свои машины 70 дней.
Как
Платными в праздничные дни останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В выходные, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей, можно будет оставлять машины также без оплаты.
Ранее мэр Сергей Собянин рассказал об эффективности платных парковок в центре Москвы. По словам градоначальника, платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25–30%, писал NEWS.ru.
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