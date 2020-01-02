https://static.news.ru/photo/d34c4fce-2d58-11ea-bff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новом, 2020 году автовладельцы смогут бесплатно парковать в столице свои машины 70 дней.

Как рассказали на официальном сайте мэра Москвы, все без исключения парковки будут бесплатными с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 12, 13 июня и 4 ноября.

Платными в праздничные дни останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В выходные, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей, можно будет оставлять машины также без оплаты.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал об эффективности платных парковок в центре Москвы. По словам градоначальника, платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25–30%, писал NEWS.ru.