В НАТО рассказали, когда откроют огонь по российским военным в Чёрном море

Капитаны кораблей НАТО сами решают, стрелять или нет по российским самолётам и кораблям, которые их провоцируют. Об этом заявил командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк. Его слова приводит Business Insider.

Можно утверждать, что они (россияне) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, — цитирует его издание.

По словам Берка, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. Такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.

Ранее сообщалось, что в учениях НАТО в Грузии примут участие военнослужащие из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Испании и других стран. Общее число привлечённых военнослужащих составит более 2500 человек. Ядром станут 1500 военнослужащих грузинской армии и 700 из США.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.