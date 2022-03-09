В МВД РФ опровергли слухи о досмотре на улицах личной переписки граждан

В МВД России опровергли сообщения ряда изданий о досмотре полицейскими личной переписки граждан в мессенджерах. Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, сотрудники правоохранительных органов не выполняют подобных действий, пишет «Интерфакс».

Сообщения о том, что полицейские останавливают на улицах и в метро граждан и проверяют содержание переписки в их мессенджерах, не соответствуют действительности, — сказала она.

Кроме того, на официальном сайте МВД РФ также представлено опровержение сообщений о том, что якобы полиция проверяет у граждан на улицах не только паспорта, но и переписку.

Напоминаем, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, если гражданин столкнулся с подобной проблемой, ему следует обратиться с жалобой в надзорные органы.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин провёл оперативное видеосовещание по вопросам организации работы территориальных следственных органов в условиях проведения спецоперации на Украине. Он поставил цель пресекать уголовно-правовыми методами распространение связанной с этим ложной информации в мессенджерах и соцсетях.

Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях СКР межведомственные следственно-оперативные группы, которые будут незамедлительно реагировать на происшествия в связи с событиями на Украине, пресекать экстремистские и террористические проявления, несогласованные акции протеста и провокации.