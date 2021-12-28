В МВД рассказали об особенностях электронных паспортов
МВД: в новых электронных паспортах не будут указываться данные о судимостях и штрафах
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:42, 28 декабря 2021
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
В МВД заявили, что в электронных паспортах не будет указываться информация о судимостях или штрафах гражданина, сообщает Telegram-канал RT. Документом нового образца можно будет пользоваться только внутри страны, а старый бумажный паспорт автоматически аннулируется при выдаче электронного. Получить его сможет гражданин РФ, достигший 14 лет.
Получить электронный документ сможет гражданин РФ, достигший 14 лет. Окончательный порядок его выдачи и пилотные регионы определит правительство,— говорится в сообщении.
21 декабря глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект указа о цифровых паспортах планируется передать в администрацию президента на рассмотрение. Все разногласия по проекту сняты.
Электронные паспорта в России начнут выдавать на регулярной основе к 2023 году. Предполагается, что документы нового образца на начальных этапах получат не менее 100 тысяч граждан.
Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах РФ в рамках эксперимента.