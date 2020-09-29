В МВД рассказали, когда владельцам электросамокатов нужны права категории М

https://static.news.ru/photo/814bb63c-026a-11eb-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России разъяснило правовой статус владельцев электросамокатов применительно к ПДД. Если двигатель их устройства превышает мощность 250 Ватт, то такой самокат считается мопедом, поэтому райдер должен иметь права категории М.

Если водитель мопеда нарушает ПДД, то к нему могут быть применены санкции, предусмотренные главой 12 КоАП для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 кодекса, — эвакуация мопеда (электросамоката) на штрафстоянку, — приводит «Коммерсант» ответ министерства на запрос члена рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григория Шухмана.

Также в МВД отметили, что если человек едет на электросамокате мощностью менее 250 ватт, то он считается пешеходом и наказывается за нарушения как пешеход.

Ранее Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся в том числе новой группы участников дорожного движения — лиц со средствами индивидуальной мобильности: владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др. Разгоняться на пешеходных зонах на таком виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, кататься в пьяном виде запретят, писал NEWS.ru.