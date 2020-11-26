В МВД рассказали, каким будет электронный паспорт

https://static.news.ru/photo/dbe27ba0-3094-11eb-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты. На нём будут храниться все данные, которые сейчас содержатся в бумажном паспорте. Об этом рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России (МВД).

Представлять собой документ будет пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1), с электронным носителем информации отечественного производства. На нём будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте, — пояснили в ведомстве.

Вместе с паспортом-карточкой у россиян будет и мобильное приложение, которое станет ключом к государственным и коммерческим услугам. В нём также будет содержаться квалифицированная электронная подпись, которой сможет пользоваться каждый гражданин.

Как отмечали специалисты, создать ID-паспорт несложно, а вот предметом обсуждений сейчас является вопрос введения электронного паспорта в обиход. Как отмечал глава Гознака Аркадий Трачук, все вопросы по созданию электронного паспорта либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Однако пока неясно, «какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения».

Первыми ID-паспорт на себе опробуют жители столицы, которые станут участниками эксперимента по внедрению новой технологии. При этом электронный паспорт на этом этапе не заменит бумажный документ. Как объясняли власти, задачи, чтобы люди использовали карточку с приложением вместо бумажного удостоверения личности, нет, но в большинстве случаев можно будет пользоваться телефоном вместо паспорта.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава МВД утвердил изменения в водительские удостоверения и ПТС.