Глава МВД утвердил изменения в водительские удостоверения и ПТС

https://static.news.ru/photo/41aef254-2e21-11eb-b4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС), приказ зарегистрирован Минюстом.

Согласно новым правилам, в верхней части лицевой стороны указанных документов должны быть размещены надписи на трёх языках: русском, английском и французском, а в свидетельстве о регистрации автомобиля (СТС) должна быть указана информация о мощности его двигателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в ПТС транспортных средств, которые поставлены на учёт на ограниченный срок, должны быть указаны сведения о сроке государственной регистрации. Также в ПТС будут указываться количество пассажирских мест в салоне автомобиля, допустимая максимальная масса, данные о проверках органов внутренних дел и сведения о таможенных ограничениях.

Внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Как писал NEWS.ru, российские водители во всех регионах с 1 ноября получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для того чтобы оформить документ без вызова на место ДТП сотрудников ГИБДД, необходимо использовать приложение «Помощник ОСАГО», нарисовать схему аварии и приложить фото.