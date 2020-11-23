Глава МВД утвердил изменения в водительские удостоверения и ПТС

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС), приказ зарегистрирован Минюстом.
Согласно новым правилам, в верхней части лицевой стороны указанных документов должны быть размещены надписи на трёх языках: русском, английском и французском, а в свидетельстве о регистрации автомобиля (СТС) должна быть указана информация о мощности его двигателя. Документ
Кроме того, в ПТС транспортных средств, которые поставлены на учёт на ограниченный срок, должны быть указаны сведения о сроке государственной регистрации. Также в ПТС будут указываться количество пассажирских мест в салоне автомобиля, допустимая максимальная масса, данные о проверках органов внутренних дел и сведения о таможенных ограничениях.
Внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.
Как писал NEWS.ru, российские водители во всех регионах с 1 ноября получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для того чтобы оформить документ без вызова на место ДТП сотрудников ГИБДД, необходимо использовать приложение «Помощник ОСАГО», нарисовать схему аварии и приложить фото.