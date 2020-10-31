Водителям разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

https://static.news.ru/photo/8a95b228-1bed-11eb-8ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские водители во всех регионах с 1 ноября получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного.

Для того, чтобы оформить документ без вызова на место ДТП сотрудников ГИБДД, необходимо использовать приложение «Помощник ОСАГО», нарисовать схему аварии и приложить фото, передаёт РИА Новости.

Оформить электронное извещение можно, если в аварии участвовали только две машины и нет пострадавших людей. Услугой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Приложение разработано Банком России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке Минкомсвязи. Экспериментальный запуск «Помощника ОСАГО» состоялся в ноябре 2019 года в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. На оформление ДТП через приложение уходит четверть часа.

Также вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы. Требования к ПТС дополнены порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении не состоявшего на госучёте автомобиля. Уточнён перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС и в графу «Особые отметки» ПТС.

Правила приобретения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России изменились. С 19 октября документ можно оформить не только на официальном сайте страховой компании, для этого можно также воспользоваться маркетплейсом — специальной финансовой платформой. Она позволяет сравнить условия приобретения полиса в различных компаниях, писал NEWS.ru.