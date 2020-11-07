Глава Гознака рассказал об электронном паспорте РФ

https://static.news.ru/photo/6a54c350-2188-11eb-a57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о возможности создания для россиян электронного паспорта. По его словам, сделать это несложно, но сейчас предметом обсуждений является вопрос введения электронного паспорта в обиход.

Специальная ID-карточка с основной информацией о человеке, включая биометрические данные и электронную подпись, почти полностью выполнит функции обычного паспорта. Ею можно будет пользоваться и в электронной среде, и в физической, «не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов», отметил Трачук в интервью «Российской газете».

При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность, что вы держите в руках подлинный документ, — пояснил глава Гознака.

Он добавил, что также планируется разработать мобильное приложение. Им можно будет пользоваться в ситуациях, когда не требуется высокий уровень идентификации.

Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной, — считает Трачук.

Все вопросы по созданию электронного паспорта либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Однако пока непонятно, «какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения», подчеркнул глава Гознака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что электронный паспорт, который можно будет использовать в Москве в рамках эксперимента, не заменит бумажный документ. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. По его словам, у властей нет задачи, чтобы люди использовали электронный паспорт вместо бумажного, но в большинстве случаев можно будет пользоваться телефоном вместо паспорта.