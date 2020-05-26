Минкомсвязь: электронный паспорт не заменит бумажный документ

https://static.news.ru/photo/03a46530-9f78-11ea-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронный паспорт, который можно будет использовать в Москве в рамках эксперимента, не заменит бумажный документ. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

По его словам, у властей нет задачи, чтобы люди использовали электронный паспорт вместо бумажного, но в большинстве случаев можно будет пользоваться телефоном вместо паспорта.

Паспорт чаще всего используют в бытовых ситуациях — например, для оформления скидочной карты и т. д. Паспорт как таковой используется редко. В девяти случаях из десяти мобильный паспорт может заменить бумажный паспорт, — заявил Шадаев на онлайн-сессии конференции «ЦИПР Дома».

Электронный паспорт представляет собой приложение «Мобильный идентификатор». В пилотном проекте по тестированию электронного документа могут принять участие москвичи старше 18 лет. Им необходимо обратиться в специальные многофункциональные центры и предоставить необходимые документы. Граждане, активирующие приложение, смогут использовать QR-коды для получения отдельных государственных, муниципальных или других услуг.

NEWS.ru писал, что Минкомсвязь предложила использовать при покупке алкоголя QR-код.