В Москве попробуют использовать приложение вместо паспорта

https://static.news.ru/photo/f08c535a-9e9a-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице с 1 июля может начаться эксперимент по получению гражданами государственных и муниципальных услуг с использованием специального приложения для смартфона вместо паспорта.

Провести эксперимент предлагает Минкомсвязь РФ. Проект постановления правительства появился на портале проектов правовых нормативных актов. Эксперимент предлагается проводить с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в случае одобрения такого шага технология пройдёт все этапы внедрения — создание, предоставление активации и применение приложения «Мобильный идентификатор», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мобильные приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут быть загружены на смартфон даже из официальных интернет-магазинов. Об этом предупредили в Роскачестве.